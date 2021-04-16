Калуга, , 11:23 — REGNUM В сетевых и несетевых магазинах Калужской области с 7 по 14 апреля увеличились цены на яйца куриные — на 3%, печенье — на 2,8%, рис шлифованный — на 1,8%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — на 1,7%, молоко питьевое пастеризованное — на 0,6%, а также на овощи. Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Продукты питания Admoblkaluga.ru

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На сегодняшний день в области минимальная цена на яйца куриные —71,21 руб./десяток, сахар-песок — 45,45 руб./кг, масло подсолнечное — 95,15 руб./кг. Минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на консервы мясные и овощные для детского питания, масло подсолнечное, смеси сухие молочные для детского питания и ряд других. Максимальные — на огурцы свежие.

Дефицита продовольственных товаров на территории Калужской области нет, заявил на заседании штаба исполняющий обязанности министра конкурентной политики региона Сергей Чериканов.

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