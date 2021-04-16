Оренбург, 16 апреля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Оренбургской области двухлетняя жительница Орска в экстренном порядке эвакуирована в Оренбург на вертолете службой санавиации, сообщает 16 апреля областной минздрав.

Minzdrav.orb.ru Служба санавиации эвакуирует маленького пациента

Из-за острой дыхательной патологии ребенок нуждался в срочной эвакуации в клинику регионального центра. Из Орской городской больницы № 5 девочку 14 апреля доставили в Оренбургскую областную клиническую инфекционную больницу.

Время в пути составило один час и 10 минут. Весь этот период ребенок находился под наблюдением врача-реаниматолога. Вертолет Ми-8 оснащен медицинским модулем, который позволяет врачам подключить пациента к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время перелета.

С начала 2021 года служба санавиации выполнила 23 вылета в районы и города Оренбургской области. Вертолетом эвакуирован 31 пациент, из них 16 детей, в том числе четверо детей в возрасте до одного года.