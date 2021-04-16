Элиста, , 09:37 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили десять человек, сообщает региональный оперштаб 16 апреля. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее.

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Число пациентов с COVID-19, госпитализированных в стационары, сократилось до 202 человек. Состояние 13 из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 559 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 269 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 19 491 пациент.

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