Сургут, Югра, , 09:36 — REGNUM Жители Сургута (ХМАО) обратились к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой, чтобы их пустили на выпускной в детские сады. В адрес главы региона направлена соответствующая петиция, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Родители выпускников дошкольных учреждений считают, что эпидемическая обстановка по коронавирусу в регионе стабилизировалась, поэтому они не понимают, почему на родительские собрания в детский сад можно приходить, а на выпускной, который является важной вехой в жизни каждого ребёнка, нельзя.

«Это не логично! Родители контактируют друг с другом в приёмной детсада, взаимодействуют в прихожих и тамбурах, где их дети переодеваются. Недавно даже было проведено родительское собрание! Но вот парадокс — присутствовать на единственном выпускном своих детей в детском саду запрещено!», — недоумевают сургутяне.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова подчёркивала, что у неё нет полномочий единолично снимать или вводить ограничения. Решения по ковидным вопросам принимаются коллегиально, на оперативных штабах, где главное слово за Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения Югры.