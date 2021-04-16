Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» переиграл в овертайме команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Тампы» голы забили Алекс Киллорн (34-я минута, в большинстве) и Росс Колтон (50-я), у «Флориды» шайбами отметились шведский форвард Патрик Хорнквист (16-я), Энтони Дюклер (48-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол шведского защитника «Лайтингз» Виктора Хедмана (61-я).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смог отразить 36 из 38 бросков по своим воротам и сделал одну голевую передачу, набрав третье очко в нынешнем сезоне. Его одноклубник — российский Михаил Сергачев — также записал на свой счет один голевой пас. Российский нападающий «Флориды» Никита Гусев, который провел первый матч в составе команды, не отметился результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Тампа», проигравшая прошлый матч, 18 апреля снова сыграет с «Флоридой», которая выиграла прошлую встречу.