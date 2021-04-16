Белгород, , 09:38 — REGNUM Сотни патронов, гранаты и оружие изъяли полицейские у 53-летнего жителя Белгорода. Мужчина хранил арсенал втайне от домочадцев в комнате общежития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Белгородец проживал в комнате с супругой и тёщей. Оружие и боеприпасы были прятаны под кроватью матери жены.

«Полицейские изъяли автомат Калашникова калибра 7,62 мм с уничтоженным серийным номером и четыре магазина к нему, более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, четыре гранаты различных модификаций, в том числе времён Великой Отечественной войны с взрывателями, пистолет, который, по предварительной оценке, может быть переделанным из травматического в боевой, а также охотничье ружьё. Взрывоопасные предметы на месте были обследованы взрывотехниками ОМОН», — уточнили в полиции.

Оружие направлено на экспертизу, часть его признана пригодной для использования по назначению. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.