Белгород, 16 апреля 2021, 09:38 — REGNUM Сотни патронов, гранаты и оружие изъяли полицейские у 53-летнего жителя Белгорода. Мужчина хранил арсенал втайне от домочадцев в комнате общежития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
Белгородец проживал в комнате с супругой и тёщей. Оружие и боеприпасы были прятаны под кроватью матери жены.
Оружие направлено на экспертизу, часть его признана пригодной для использования по назначению. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.