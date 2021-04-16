Москва, 16 апреля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В среднем 1,3 млн рублей необходимо накопить российской семье, чтобы чувствовать себя уверенно. Таковы итоги опроса о желаемом размере накоплений для комфортной жизни, пишет 16 апреля газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

При этом жителям Москвы необходимы накопления в размере 1,85 млн рублей, в других регионах сумма меньше: во Владивостоке 1,75 млн, в Санкт-Петербурге — 1,67 млн, в Красноярске — 1,52 млн рублей. В среднем по России сумма составила 1,34 млн рублей.

Постоянно или время от времени откладывают деньги 40% российских граждан, в среднем в копилку кладут около 20% дохода. Мужчины откладывают по 16%, женщины делают это в 1,2 раза чаще и сберегают по 24% от поступлений.

Копят деньги чаще всего люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%). Среди молодёжи бережливых только 28%.

Сбережения наиболее популярны у жителей Томска, Кирова, Красноярска, Хабаровска и Саратова. Люди копят деньги на случай непредвиденных обстоятельств, для поддержки детей и туристических поездок.

Опрос проводили «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанк в марте-апреле 2021 года. Исследование охватило 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.