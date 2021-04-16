Куала-Лумпур, , 09:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Малайзии предложило запретить гражданам путешествовать и навещать родственников в праздник Лебаран из-за всплеска случаев заражения коронавирусом, достигшего рекордного уровня за последние пять недель, сообщает CNN Indonesia.

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"Поскольку количество ежедневных случаев увеличивается, международные поездки необходимо отложить», — отметили в министерстве.

В Малайзии с 14 на 15 апреля 2021 года было зарегистрировано 2148 новых случаев заражения коронавирусом. В стране также выявили два случая заражения «британским» штаммом коронавируса, известного как B117.

По последним данным, в Малайзии зарегистрировано 367 977 носителей коронавируса и 1363 случая смерти.

Лебаран — день окончания поста в священном месяце Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия может столкнуться с четвертой волной COVID-19 из-за текущей ситуации с увеличением ежедневных случаев заражения коронавирусом.

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