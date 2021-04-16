Токио, 16 апреля 2021, 09:33 — REGNUM Очищенная от радиоактивных веществ вода с японской атомной электростанции «Фукусима-1», которая серьёзно пострадала из-за землетрясения и цунами в 2011 году, будет настолько безопасной, что её можно будет пить. Об этом 16 апреля на пресс-конференции в Токио после заседания правительства заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.
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При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отказался подтвердить высказывания Асо, сообщает японское агентство Jiji Press.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Японии приняло решение о сбросе в 2023 году в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Это решение вызвало осуждение и обеспокоенность у Китая, Южной Кореи и России.
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В министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заверили, что сбрасываемая в океан вода из цистерн с территории АЭС не будет представлять опасности. Содержание трития в ней будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в стране нормами.
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