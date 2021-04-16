Токио, , 09:33 — REGNUM Очищенная от радиоактивных веществ вода с японской атомной электростанции «Фукусима-1», которая серьёзно пострадала из-за землетрясения и цунами в 2011 году, будет настолько безопасной, что её можно будет пить. Об этом 16 апреля на пресс-конференции в Токио после заседания правительства заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

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"Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения, — сказал он. — Эту воду вполне можно пить».

При этом генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като отказался подтвердить высказывания Асо, сообщает японское агентство Jiji Press.

«Что касается того, действительно ли безопасно пить эту воду, — сказал он, — это научно не доказано».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля правительство Японии приняло решение о сбросе в 2023 году в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Это решение вызвало осуждение и обеспокоенность у Китая, Южной Кореи и России.

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В министерстве экономики, торговли и промышленности Японии заверили, что сбрасываемая в океан вода из цистерн с территории АЭС не будет представлять опасности. Содержание трития в ней будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в стране нормами.

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