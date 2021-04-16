Улан-Удэ, , 09:32 — REGNUM Представители более 200 религиозных учреждений, в том числе шаманов 22 апреля устроят массовый молебен ради сохранения озера Байкал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации шаманов Бурятии «Тэнгэри».

Как отмечается, в обряде примут участие шаманы из разных регионов России, а также Китая, Монголии, Германии, Австрии и стран Африки «под лидерством Верховного жреца Мессана Амадегнато».

«Со всех точек планеты в обозначенное время синхронно в трансляции зум начнутся молебны, поистине объединяющие всех людей мира, связанных одной проблемой, нависшей над всеобщей драгоценностью и святыней — озером Байкалом», — говорится в сообщении.

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