Цинь Шихуан, 16 апреля 2021, 12:20 — REGNUM Некоторые японские политики изо всех сил пытались доказать, что радиоактивная вода с АЭС «Фукусима» является «чистой». Поэтому им предложили использовать ту воду, которую они хотят сбросить в море, для стирки, орошения и приготовления пищи.
Японии не стоит думать, что, получив одобрение со стороны США, она может успокоиться, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он отметил, что одновременно с выказыванием поддержки Японии, США запрещают импорт японского риса и рыбы.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) отметило, что запрет связан с проблемами со здоровьем, вызванными радиацией и ядерным загрязнением. Он также попросил Японию прокомментировать такую политику США. Солидарность с Чжао высказали и тысячи китайских пользователей социальной сети Sina Weibo, которые поделились своими размышлениями по этому поводу.
«Пусть японцы сначала радиоактивной водой мозги [министру финансов Японии] Таро Асо промоют», — заявил «Базука ледяного клинка», припомнив ему высказывание, что радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» можно пить.
«Теперь, когда я смотрю на поведение этих «ультраменов», я понимаю, что Годзилла — вполне порядочный парень. Он появляется из моря с единственным благородным желанием — стереть с лица Земли Японию. Он стоит на защите нашей планеты», — заметил «Лицо отшельника».
С ним согласился пользователь «Я люблю лениться», который отметил, что Конан тоже неплохой парень, потому что в одном из фильмов он убил двоих японцев. По меньшей мере еще десяток комментаторов пришли к выводу, что Годзилла действительно позитивный персонаж, который не может больше терпеть страдания Земли.
«В то время, когда Советский Союз столкнулся с Чернобылем, советские военные и люди закрыли эту дыру бесчисленными жизнями и деньгами. А теперь из-за некомпетентности и страха перед смертью японского правительства и военных «Фукусима» превратилась в инцидент седьмого уровня. Причем японская сторона не может решить проблему «безвредных» ядерных сточных вод самостоятельно!!!» — негодует пользователь «Ты мой медвежонок».
Множество комментаторов как один заявили, что Япония потеряла лицо, а сами они потеряли дар речи, столкнувшись с таким бессовестным поведением властей этой страны, которое не может сравниться ни с чем. Многие также посетовали, что пока у Китая нет никаких реальных средств воздействия на Японию.
«Если даже Соединенные Штаты высказываются в таком духе — значит, что-то серьезное произошло и коснулось их лично», — отметил один из комментаторов.
Еще один комментатор добавил, что Японии негоже оставлять без внимания поддержку со стороны Соединенных Штатов, поэтому ей следует отправить США в знак благодарности бутилированную ядерную воду из «Фукусимы».
Очень многие поддержали резкий тон общения представителя МИД Китая с Японией, отметив, что это как раз то, чего ждет от властей народ Китая. Однако были и те, кто считает действия Китая недостаточно жесткими. По мнению многих, Китай должен собирать необходимые документы для обращения в международные суды.