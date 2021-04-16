Иваново, , 09:32 — REGNUM В Ивановской области годовая инфляция в марте замедлилась до 6,6% по сравнению с февралём, когда был зафиксирован показатель в 7%. Данные опубликованы Банком России 15 апреля.

Согласно опубликованной информации, уровень инфляции в Ивановской области в марте оказался выше, чем в Центральном федеральном округе (5,7%) и в целом по России (5,8%).

В то же время, отмечается в комментарии регулятора, в марте темпы прироста цен в Ивановской области снизились, в то же время в среднем по ЦФО и по России фиксировался незначительный рост.

«Основное влияние на инфляцию в регионе оказал федеральный фактор, связанный с увеличением предложения на отдельных продовольственных рынках. Кроме того, сложившаяся динамика инфляции в области явилась следствием ограничений потребительского спроса, обусловленных невысоким уровнем доходов населения», — прокомментировали в ЦБ.