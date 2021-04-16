Варшава, , 09:31 — REGNUM В Польше может быть отменен режим обязательного ношения защитных масок в общественных местах, связанный с пандемией коронавируса. Об этом написал 15 апреля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на своей странице в соцсети Twitter.

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Соответствующий вопрос министру задал один из пользователей социальной сети: «Можно ли наступающим летом отменить масочный режим? Сделать, например, так, как было летом прошлого года — чтобы маски было необходимо носить только там, где нет возможности держать социальную дистанцию?».

Недзельский ответил, что «такой разговор возможен только при соблюдении условия, при котором число новых заражений в сутки снизиться как минимум до нескольких тысяч, и такое положение вещей продержится хотя бы несколько недель». Пока же, по словам главы минздрава, об этом говорить слишком рано.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо обязательного ношения защитных масок в общественных местах, в Польше для борьбы с пандемией SARS-CoV-2 приняты и иные ограничительные меры. Так, в республике в настоящее время закрыты все парикмахерские и салоны красоты, отели, магазины в торговых центрах (за исключением продуктовых), места проведения досуга — кино, театры, музеи, а также всех бассейны и иные спортивные объекты. Кроме того, школы переведены на удаленную форму обучения. До 19 апреля закрыты ясли и детские сады.