Москва, , 09:32 — REGNUM Разработку летающего транспортного средства «Циклокар», способного вместить шесть человек, ведут специалисты Фонда перспективных исследований. Об этом 16 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что первые полёты «Циклокара» начнутся в 2022 году. Летающий автомобиль будет иметь электромотор. На борту модели можно будет перевозить до 600 кг груза или шесть человек.

Проект по разработке летающего автомобиля получил название «Циклон». Сообщается, что уже завершено предварительное проектирование модели, а также проведены первые тесты циклического движителя (циклического ротора).

По расчетам создателей проекта, длина «Циклокара» будет составлять 6200 мм, а ширина — 6000 мм. Его максимальная скорость будет равняться 250 км/ч. Дальность полета будет достигать 500 км.

Ранее в Антарктиде были протестированы в экстремальных условиях беспилотники производства компании ZALA Aero (входит в Группу компаний «Калашников» государственной корпорации «Ростех»).

Читайте также: Компания ZALA представила первый в РФ БПЛА, неуязвимый для средств РЭБ