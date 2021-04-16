Саратов, , 09:34 — REGNUM На проведение капитального ремонта четвертого энергоблока крупнейшей электростанции областного центра — Саратовской ТЭЦ-5 энергетики направят порядка 28 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минпромышленности и энергетики.

Окончание капремонта энергоблока №4 запланировано на конец июля текущего года. Энергетикам предстоит заменить первый ряд регулирующей ступени на турбине и провести экспертизу промышленной безопасности трубопроводов турбины, что позволит определить сроки безопасной эксплуатации. Для надежности работы энергоблока также проведут дефектоскопию бандажных колец и лопаток вентиляторов, выполнят типовой объем работ на котельном оборудовании, реализуют проект по автоматизации оборудования.

Как утверждают в ведомстве, все мероприятия плановые и не повлияют на горячее водоснабжение жителей Саратова.

ИА REGNUM ранее сообщало, губернатор Саратовской области Валерий Радаев крайне недоволен слабым подходом, который не позволяет обеспечивать стабильную работу коммунальных объектов Саратова.

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