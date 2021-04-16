Нур-Султан, , 09:30 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2656 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число новых носителей коронавируса нашли в Алма-Ате — 673, Нур-Султане — 601, Алма-Атинской области — 232, и Карагандинской области — 201. Общее число случаев достигло 281 351.

По состоянию на 16 апреля в Казахстане выздоровели 241 625 пациентов, скончались 3333 человека. С 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировали 51 695 случаев пневмонии коронавирусного типа, скончались 742 человека.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года. В апреле зарегистрирован рекордный прирост новых случаев заражения — более 2,8 тыс.