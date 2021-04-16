Санкт-Петербург, 16 апреля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Культурно-деловой центр «Севкабель Порт» предложил правительству Санкт-Петербурга план развития площади Морской Славы и комплекса зданий Морского вокзала на Васильевском острове.

Пресс-служба Севкабель порт. «Севкабель Порт» показал проект преображения набережной за 10 млрд рублей

Реализация этой концепции, совместно с АО «Санкт-Петербургский пассажирский порт «Морской фасад», оценена в 10 млрд рублей и позволит объединить все береговые девелоперские проекты в единое деловое, культурное и туристическое пространство. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба «Севкабель Порт».

План развития территорий Васильевского острова затрагивает промышленные набережные — от Кожевенной линии до намывных территорий острова, с которых открывается панорамный вид на морскую сторону Петербурга. На территории 15 га планируется устроить единую пешеходную и рекреационную зону вдоль линии воды, протяженностью 1,25 км.

«Инвестиции в размере 10 млрд рублей позволят реконструировать около 125 тыс. квадратных метров исторической промышленной застройки и возвести не менее 10 тыс. квадратных метров новых площадей, в которых разместятся деловые, культурные, событийные, торговые, гостиничные и образовательные проекты», — отметили в пресс-службе «Севкабель Порта».

Согласно концепции проекта «Гавань 2.0», в здании Морского вокзала разместится 4-звездочный отель на 339 номеров и медиа-центр. А территорию площади Морской Славы вокруг отеля планируется благоустроить, озеленить и устроить пассажи с торговыми и досуговыми зонами. По замыслу разработчиков, эта территория к 2025−2026 году станет новой визитной карточкой Петербурга и будет генерировать посетительский трафик более 7 млн человек в год.

«В результате мультипликативный эффект от запуска нового кластера для экономики Санкт-Петербурга составит до 29 млрд рублей ежегодной выручки, что даст прирост налоговых поступлений в бюджет города на уровне 1,2 млрд рублей в год», — подытожили в «Севкабель Порт».