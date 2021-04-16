Москва, , 09:28 — REGNUM Не боятся заразиться коронавирусом большинство жителей России (56%). В основном потому что или уже сделали прививку, или планируют вакцинироваться, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Число тех, кто совершенно не боится коронавируса, больше, чем в первую и вторую волну пандемии. Тогда его боялись 50% и 42% соответственно. Не опасается встречи с новым вирусом молодёжь до 24 лет (70%.)

Немного боятся коронавируса 36%, очень боятся 8% опрошенных. Больше всего страхов заражения COVID-19, у людей от 35 лет (11%). Чаще тревога возникает у женщин, чем у мужчин — 50% против 38%.

Опрос проведён 6−10 апреля 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 392 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки (115 апреля) на территории России исследования подтвердили 8944 случая заражения коронавирусом.

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