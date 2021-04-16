Элиста, , 09:24 — REGNUM Дорджи Шикеев уволен с поста заместителя министра спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия. Соответствующее распоряжение подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Прекратить срочный служебный контракт, заключённый с Шикеевым Дорджи Николаевичем, заместителем министра спорта и молодёжной политики Республики Калмыкия, освободить его от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что Дорджи Шикеев с мая 2017 года возглавлял ведомство. В октябре 2020 года новым министром спорта и молодёжной политики РК был назначен Константин Батыров. Шикеев занял пост замминистра.

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