Кваркенский район, , 09:24 — REGNUM В Кваркенском районе Оренбургской области суд вынес приговор в отношении рыбака-браконьера, который признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в апреле 2020 года рыбинспектор уличил группу рыбаков в нарушении запрета на ловлю рыбы. При попытке задержания, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, совершил преднамеренный наезд на госинспектора и протащил его на капоте машины более 100 метров, пока представитель власти не упал. В результате инспектор получил легкий вред здоровью.

Суд приговорил браконьера к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок злоумышленник будет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.