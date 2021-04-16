Сеул, , 09:24 — REGNUM В ближайшее время представители Южной Кореи и Индонезии возобновят переговоры о совместном проекте разработки истребителя KF-21 (ранее KF-X). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Напомним, что на прошлой неделе Сеул посетил министр обороны Индонезии Прабово Субианто, где принял участие в представлении прототипа истребителя. Во время его визита в Южную Корею была достигнута договорённость о возобновлении рабочих переговоров по данному вопросу, включая график платежей.

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Ожидается, что более 100 индонезийских специалистов, работавших над проектом совместно с представителями Корейкой аэрокосмической корпорации (KAI), но покинувших Южную Корею в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса, вернутся во второй половине 2021 года.