Самара, , 09:33 — REGNUM Заброшенные дачные дома тушили в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что информацию о пожаре на территории СНТ «Красноярские дачи» спасатели м. р. Красноярский получили днем 15 апреля. По тревоге были подняты 38 огнеборцев на 14 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горят заброшенные дачи и хозяйственные постройки: огонь прошелся по площади 500 кв. метров. Вскоре открытое горение было ликвидировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 26 марта 2021 года в микрорайоне Кинельский в н.п. Комсомольский произошел пожар в квартире двухэтажного дома на ул. Комсомольской. После его ликвидации спасатели обнаружили тела одной женщины и двух мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело.