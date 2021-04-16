Чита, , 09:20 — REGNUM В марте 2021 года годовая инфляция в Забайкальском крае сохранилась на уровне 5,9%. По данным Центробанка РФ, это выше, чем в Дальневосточном федеральном округе и в целом по стране (5,3% и 5,8% соответственно).

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За период с ноября 2020 года по март 2021 года инфляция в регионе выросла с 4,86% до 5,92%. В первом квартале 2021 года прирост цен на продовольственные товары в Забайкальском крае ускорился с 6,2 до 7,34%, на непродовольственные товары — с 5,27% до 6,26%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам марта 2021 года в Забайкалье выросли цены на газовое моторное топливо (на 13,8%) и спички (на 6,8%).

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За период с 5 по 12 апреля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 7,2%, карамель — 4,6%, морковь — 3,6%.

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