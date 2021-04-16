Эдинбург, Великобритания, , 09:22 — REGNUM Решение о смягчении с 16 апреля ряда ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции, приняли власти Шотландии. Об этом 16 апреля сообщает издание The Skotsman.

Согласно данным смягчениям, жители этой части Великобритании с указанной даты получат возможность свободно передвигаться по территории региона и собираться в компании до шести человек из шести разных домохозяйств в парках.

При этом поездки в другие чести Британии, а также приезд оттуда в Шотландию без уважительной причины остаются под запретом.

Вместе с тем, отмечается, что в случае, если после данного смягчения ситуация с пандемией в регионе не ухудшится, с 26 апреля может начаться еще один этап смягчения мер ограничений. В ходе него могут быть открыты магазины, рестораны, спортзалы и бассейны, также жители Шотландии смогут ездить в другие части страны.

Отметим, на сегодняшний день на территории Великобритании выявлено в общей сложности свыше 4,396 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.