Томск, , 09:18 — REGNUM По состоянию на утро 16 апреля в Томской области река Томь вскрылась на протяжении всего Томска, река Обь — до села Красный Яр Кривошеинского района. Как сообщили ИА REGNUM 16 апреля в областной администрации, ледоход в Томской области проходит в штатном режиме.

Кромка ледостава фиксируется у деревни Чернильщиково возле Северска. По информации специалистов, дальнейшее продвижение ледовых масс по руслу временно приостановилось из-за недостаточного притока воды.

Как подчеркнул начальник департамента защиты населения и территорий Томской области Сергей Лукин, на сегодняшний день прогнозируется два варианта развития ситуации на Томи:

«Вода либо продвинет два участка большого скопления льда у островов Боярский и Чернильщиковский, либо найдёт себе путь подо льдом — в этом случае снежную кашу в русле мы можем наблюдать достаточно долго».

На Оби зафиксировано слабое течение — ледоход проходит медленно, но без затруднений. Обь за сутки вскрылась на протяжении пяти километров.

Как сообщало ИА REGNUM, голова ледохода на реке Томи пересекла границу Томской области ночью 15 апреля.

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