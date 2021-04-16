Берлин, , 09:18 — REGNUM Немецкая компания Mercedes-Benz представила свой первый полностью электрический седан EQS в онлайн формате. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка в базовой версии получила электромотор мощностью 329 л. с., который находится на задней оси. На одном заряде электрокар может преодолеть расстояние равное 770 км (по стандарту WLTP). Почти наполовину зарядить батарею EQS можно всего за 15 минут.

Также Mercedes-Benz EQS получил более производительную версию с мотором, выдающим 516 «лошадей». От 0 до 100 км/ч такой электрокар может разогнаться всего за 4,3 с. При этом максимальная скорость версии составляет 200 км/ч.

Новинка получила премиальные материалы отделки. При том, что автомобиль частично сделан из переработанных материалов.

Mercedes-Benz EQS также оснащен новой системой мультимедиа MBUX с большим дисплеем Hyperscreen.

На авторынке новинка появится до конца 2021 года. По предварительной информации, цена на электроседан Mercedes-Benz EQS будет сопоставима со стоимостью нового Mercedes-Benz S-Class.

Напомним, цены на новый Mercedes-Benz S-Class начинаются от 11 120 000 рублей.

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