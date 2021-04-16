Пермь, , 09:13 — REGNUM В администрации Перми принято кадровое решение. на должность первого заместителя главы города назначен Эдуард Хайруллин, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоит отметить, Хайруллин участвовал в конкурсе по отбору главы муниципалитета. Его кандидатуру наряду в кандидатурой Алексея Дёмкина конкурсная комиссия представила на рассмотрение гордуме.

Мэр Алексей Дёмкин на заседании городской думы в марте подчеркнул, что многие тезисы из доклада Эдуарда Хайруллина перекликались с его, и предложил обсудить варианты дальнейшего сотрудничества на благо Перми. Такая встреча состоялась, по итогам он получил от главы Перми предложение работать в администрации города.

Добавим, до последнего времени Хайруллин являлся председателем совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток».

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми избрали нового мэра