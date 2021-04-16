Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В нескольких автобусах Екатеринбурга начали работать валидаторы для оплаты проезда, сообщают журналисты.

Как передаёт портал «Е1», в настоящее время устройства установили на транспорт, проходящий техобслуживание. Когда автобусы выйдут на маршруты, пока неизвестно.

Валидаторы позволяют пассажирам оплатить проезд без кондукторов: достаточно приложить электронный проездной или банковскую карту к устройству, чтобы необходимая сумма на проезд была списана.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе хотят оснастить валидаторами 57 автобусов.

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