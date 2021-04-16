* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, , 09:12 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт вербовки в ряды террористической организации. В поле зрения правоохранителей попал приезжий из сопредельного с Россией государства. В отношении него возбуждено уголовное дело о склонении к участию в террористической деятельности, сообщили 16 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе проверки, 36-летний иностранец, временно проживающий на территории РФ, склонял представителей своей национальной общины к вступлению в ряды террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2020 году он предлагал ряду лиц выехать в Сирию для участия в войне против правительственных войск.

На сайте СКР не уточняется, гражданин какой именно страны стал фигурантом уголовного дела о вербовке в ряды террористов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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