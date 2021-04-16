Уфа, , 09:13 — REGNUM На автодорогах девяти районов Башкирии затруднен проезд из-за паводка. Об этом 16 апреля сообщил руководитель компании «Башкиравтодор» Ильдар Юланов на брифинге в правительстве региона.

По его словам, дорога южного обхода села Иглино в настоящее время перекрыта: обнаружены повреждения дорожного полотна. Рабочие сегодня намерены приступить к ее ремонту и открыть на ней движение.

Юланов также отметил, что в Башкирии в настоящий момент проезд в девяти районах республики затруднен. В ближайшее время планируется открыть участки двух дорог: в Чишминском районе автодорога Петряево — Кара-Якупово, также будут открыты дороги в Давлекановском районе Адзитарово — Кармаскалы и Толбазы — Давлеканово.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии два района могут попасть в зону подтопления из-за сброса воды на Павловском водохранилище.