Вашингтон, , 09:11 — REGNUM На будущей неделе Национальное управление по аэронавтике и космосу США (NASA) в первый раз отправит экипаж на Международную космическую станцию (МКС) с использованием многоразовых корабля и многоразовой первой ступени ракеты-носителя одновременно. Об этом 16 апреля рассказала на пресс-конференции руководитель программы пилотируемых полетов Кэти Лудерс.

«Впервые мы будем использовать и многоразовую капсулу, и многоразовую первую ступень», — сказала она.

При этом ранее стало известно, что 22 апреля корабль Crew Dragon полетит на МКС на ракете-носителе Falcon 9 и на его борту на станцию направятся астронавты NASA Роберт Кимбро и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хосидэ и астронавт из Франции Тома Песке.

Также Лудерс рассказала, что подготовка к данному запуску идет в плановом режиме и во время последнего анализа была выявлена только одна проблема, которую специалисты планируют устранить до полета.

При этом в NASA добавили, что по прибытии на МКС корабля Crew Dragon, на станции будут находиться сразу два американских пилотируемых корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля стало известно, что пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» с ракетой-носителем «Чанчжэн-2F» доставлены к месту будущего космического старта на космодроме Цзюцюань в северо-западной части Китая.