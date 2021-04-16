Бразилиа, , 09:09 — REGNUM Верховный суд Бразилии поддержал отмену ранее вынесенных приговоров по уголовным делам в отношении бывшего президента страны Луиса Инасиу Лула да Силвы. Об этом сообщает Reuters.

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Это долгожданное решение было принято после того, как судья Верховного суда Бразилии Эдсон Фачин в начале марта постановил, что суд более низкого ранга, в котором рассматривался вопрос о Луле, не обладает необходимой компетенцией, и это решение было быстро обжаловано главным прокурором Бразилии.

Семеро из одиннадцати судей Верховного суда Бразилии поддержали вынесенное ранее решение отменить приговор экс-президенту, один проголосовал против.

С отменой приговоров Лула может снова баллотироваться на пост президента в 2022 году. Он является фаворитом среди противников нынешнего главы государства Жаира Болсонаро.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Бразильский федеральный судья Габриэла Хард приговорила экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Сильву к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы. Он был признан виновным в коррупционных преступлениях и отмывании денег. По версии обвинения, бывший президент Бразилии являлся фактическим владельцем дома и земельного участка в штате Сан-Паулу, хоть недвижимость и земля была оформлена на других людей. Следствие считает, что недвижимость была куплена на незаконно полученные деньги.

В ноябре того же года Лула да Силва вышел на свободу после 580 дней, проведённых под стражей.