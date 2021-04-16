Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Многие союзники США по НАТО с тревогой отнеслись к решению президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана, сообщает европейская версия издания Politico.

Так, администрация Байдена предупредила своих союзников по НАТО, направив госсекретаря и главу Пентагона для обсуждения этого шага. Благодаря такой предусмотрительности, ожидать которую во время правления Дональда Трампа не приходилось, у лидеров стран-членов НАТО появилась возможность подчеркнуть единство альянса, заключающееся в мантре: «вместе зашли, вместе вышли». Однако за кулисами ощущается беспокойство и не в последнюю очередь в связи с тем, что своим шагом Байден пошел вразрез с концепцией блока, состоящей в том, что вывод войск блока возможен лишь при выполнении определенных условий.

Байден дал понять, что США и их союзники выведут войска из Афганистана во что бы то ни стало к сентябрю. Он отметил, что ему так и не довелось услышать конструктивных предложений о том, какие условия реально позволили бы США и их союзникам уйти. В результате союзники столкнулись с рядом серьезных вопросов, например, с тем, что станет с основной задачей сил НАТО в Афганистане, состоящей в обучении, консультировании и оказании помощи местным силам безопасности в крайне нестабильной и хрупкой стране.

По словам бывшего советника по национальной безопасности Великобритании Питера Рикеттса, США и НАТО должны как можно скорее прояснить, возьмет ли на себя эту миссию небоевой персонал и как это будет работать.

«Было бы очень жаль, если бы мы прекратили нашу тренировочную работу. Откровенно говоря, это было бы издевательством над всеми ресурсами и усилиями, которые мы вложили «, — подчеркнул Рикеттс.

Кроме того, план вывода также вызывает вопросы относительно будущей стабильности Афганистана, что может иметь прямые последствия для ЕС. Есть надежда, что конференция, организованная ООН на конец апреля в Стамбуле, собравшая вместе афганское правительство, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и региональные державы, может предоставить политическую дорожную карту, которую некоторые страны НАТО, такие как Турция, могли бы в той или иной форме реализовать, возможно, даже в военном отношении.

Но радикалы не хотят принимать участие в этом мероприятии, поэтому особых надежд, что их удастся убедить в том, что политика — хороший способ вести войну другими средствами, никто не разделяет.

«Это оптимистичный сценарий — не невозможный, но оптимистичный», — заметил Стефано Стефанини, бывший посол Италии в НАТО.

«[Без политического решения] я предсказываю ухудшение ситуации, которое отразится на Европе. Сюда приедут и вынужденные переселенцы. Поэтому очень важно, чтобы Европа продолжала принимать участие в этих процессах», — отметил в четверг итальянским депутатам Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Некоторые региональные эксперты и ветераны военных миссий в Афганистане также выразили беспокойство по поводу идеи покинуть страну, когда она все еще находилась в столь плачевном состоянии.

Бывший командующий итальянскими силами в Афганистане Джорджио Баттисти, который также был начальником штаба Международных сил содействия безопасности, возглавляемых НАТО, заявил, что афганские силы безопасности не готовы действовать самостоятельно.

По мнению военачальника, своим решением США хотят «бросить» афганцев, особенно женщин и детей, а также переводчиков, которые помогали силам НАТО, представить их произволу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также открыть дорогу для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Баттисти добавил, что решение о выводе войск должно было быть действительно совместным и быть принято всеми союзниками вместе. Однако Соединенные Штаты поставили НАТО перед свершившимся фактом, поскольку ни одна из союзных стран не может держать войска в Афганистане без военной поддержки США.

В свою очередь, другие комментаторы обратили внимание на то, что союзники должны были быть хорошо подготовлены к этому шагу, даже если у них и были опасения.

«Президент Байден ясно дал понять в ходе предвыборной кампании, что он намерен выйти из так называемой «вечной войны», и поэтому это решение было вопросом времени», — подчеркнула бывший младший министр иностранных дел Великобритании Энелэй, Джойс, которая является председателем комитета по международным отношениям палаты лордов.