Саратов, , 09:10 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирус зарегистророван, по информации на 16 апреля, среди 57 123 человек. За сутки носителями коронавируса стал 141 житель. Днем ранее заболели 142 человека. Выздоровели за все время 51 689 пациентов, за сутки — 133 человека. Скончались 883 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре подтверждено 54 случая заражения, в Энгельсском районе — 24, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония выявлена у 68 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Спутник V» способна защитить от коронавирусной инфекции ещё и животных, но пока приоритет отдан вакцинации людей. Животных следует прививать от COVID-19 не только для того, чтобы защитить от болезни, но и чтобы не дать вирусу циркулировать между ними и человеком.

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