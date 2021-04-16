Копенгаген, , 09:10 — REGNUM В Дании, после того как 14 апреля было объявлено о прекращении использования вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, проходят дебаты о том, что делать с неиспользованными дозами вакцины. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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Оппозиция в Фолькетинге настаивает на том, что правительство все же должно разрешить предоставлять вакцину AstraZeneca тем датчанам, которые готовы ею добровольно вакцинироваться.

В настоящее время в Дании имеется чуть более 200 000 доз вакцины Astra Zeneca, но, согласно предыдущим соглашениям, ожидается поставка еще 3,5 миллионов доз. Что будет с этими дозами, до сих пор не решено.

Напомним, что ранее Дания стала первой страной в мире, которая отказалась от применения вакцины AstraZeneca во всех возрастных группах. Таким образом, в стране нельзя привиться данным препаратом.

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