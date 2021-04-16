Кызыл, , 09:07 — REGNUM В Туву прибыла очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 7,8 тыс. доз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Всего к настоящему времени в регионе привиты около 25,9 тыс. человек, а полный курс вакцинации прошли более 11,2 тыс. местных жителей, из них 2715 пожилых людей. Как отмечается, граждане старше 60 лет имеют преимущественное право на получение прививки.

По словам министра здравоохранения республики Артыша Сата, регион вышел на первое место в стране по темпам вакцинации с показателем 713 прививок в день на 100 тыс. населения.

«По вопросам вакцинации следует обратиться в свою поликлинику, в сельских местностях — в ФАП, врачебную амбулаторию и другие медицинские пункты. Доступна также предварительная запись через портал государственных услуг», — отметили в управлении.

В столице региона Кызыле пункты вакцинации, помимо медицинских учреждений, открыты в торговых объектах, в том числе на сельскохозяйственном рынке.

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