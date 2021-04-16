Нур-Султан, 16 апреля 2021, 09:05 — REGNUM Председателем агентства Казахстана по противодействию коррупции назначен Марат Ахметжанов. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев 16 апреля, сообщили в пресс-службе главы государства.
Ранее Ахметжанов занимал должность заместителя генерального прокурора Казахстана. На посту главы антикоррупционной службы он сменил Алика Шпекбаева. О причинах увольнения или новом назначении Шпекбаева не сообщается.
Марат Ахметжанов родился 22 декабря 1964 года в поселке Акчатау Агадырского района Джезказганской области КазССР. Должность заместитель генпрокурора занимал с июня 2016 года.