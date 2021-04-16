Стокгольм, , 09:18 — REGNUM Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин от COVID-19 в Швеции, считает, что Евросоюз мог бы иначе вести переговоры с AstraZeneca в отношении поставок препарата. Об этом он заявил в интервью Aftonbladet.

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Бергстрём был назначен координатором по распределению вакцин в июне 2020 года. Когда его спросили, что он считает своей самой большой неудачей, он ответил, что это касается того, как были организованы поставки вакцины AstraZeneca.

«Этот сюрприз с AstraZeneca, когда мы не смогли получить партии со всех заводов, стал коллективным провалом. Итак, оглядываясь назад, я должен сказать, что, возможно, нам следовало быть более внимательными. Мы должны были спросить: «Почему у вас есть контракты с Великобританией и США и вы действительно поставляете им партии с этих заводов? Можем ли мы получить то, что прописано черным по белому в договоре?» Но мы этого не сделали», — заявил Бергстрём в интервью Aftonbladet.