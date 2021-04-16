Копенгаген, , 09:05 — REGNUM Когда 21 апреля власти Дании вновь снимут карантинные ограничения, меры по инфекционному контролю на фоне пандемии коронавируса будут ослаблены даже больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

После долгих дебатов подавляющее большинство в Фолькетинге согласилось с тем, что в помещении гражданам разрешат встречаться в компании десяти человек, вместо пяти, как было объявлено ранее. А на улице смогут собираться 50 человек одновременно.

«Мы находимся в благоприятных условиях. Мы снимем больше карантинных мер, чем планировалось, потому что для этого есть предпосылки, а коронавирусная инфекция находится под контролем», — говорится в заявлении министра здравоохранения Дании Магнуса Хёйнике.