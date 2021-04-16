Стокгольм, , 09:03 — REGNUM В Швеции женщины играют гораздо более активную роль в экстремистских группах, пропагандирующих насилие, чем ранее. К таким выводам пришли сотрудники Института исследований будущего, подготовившие доклад о роли женщины в составе экстремистских групп. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Исследование показало, что женщины составляют около 15% активистов левых, правых, и исламистских радикально настроенных группировок в Швеции. Они играют активную роль и часто участвуют в преступлениях. Но положение женщин зависит от взглядов группы на гендерные роли.

«Среди левых экстремистов женщины занимают то же положение, что и мужчины. В исламизме женщины играют роль, но не центральную», — заявил в интервью телеканалу SVT Амир Ростами, доцент криминологии и один из авторов исследования.

Отмечается, что в выборку исследователей вошли порядка 200 женщин. Подчеркивается, что среди левых экстремистов женщины более склонны к совершению преступлений.