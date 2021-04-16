Мелекесский район, , 09:07 — REGNUM В селе Тинарка Мелекесского района паводковые воды повредили и угрожают обрушением моста, выполняющего одновременно функции гидротехнического сооружения. Ситуацию лично контролирует врио губернатора Алексей Русских. Об этом сообщает пресс-служба минприроды и цикличной экономики области.

В селе проживают 257 человек. В районной администрации накануне состоялось заседание комитета чрезвычайных ситуаций, в ходе которого приняли ряд решений. На место для проведения ремонтных работ направили 10 единиц техники. С 16 апреля для девяти школьников, проживающих в селе, организовали дистанционное обучение. В ближайшее время в Тинарку направят передвижной фельдшерский пункт и доставят продукты питания. В настоящее время имеется недельный запас продовольствия.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ульяновской области на период весеннего паводка специализированные службы и аварийные бригады будут работать в круглосуточном дежурстве.

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