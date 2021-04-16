Пермь, 16 апреля, 2021, 08:59 — ИА Регнум. В Пермском крае годовая инфляция в марте почти не изменилась относительно предыдущего месяца и составила 5,15% (феврале — 5,16%), сообщает пресс-служба пермского отделения Уральского ГУ Банка России. Добавим, в Приволжском федеральном округе годовая инфляция в марте составила 6%, в России — 5,8% соответственно.

Пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России Инфляция в Прикамье

Эксперты отмечают, что динамика индекса потребительских цен по компонентам была разнонаправленной. Благодаря расширению предложения плодоовощной продукции, увеличению импорта и государственных мер по сдерживанию инфляции замедлился годовой прирост цен на продукты питания. Вместе с тем восстановление спроса на путешествия, а также рост мировых цен на энергоносители и металлы оказали проинфляционное влияние.

На продовольственном рынке региона произошел спад цен, в частности, на овощи. Замедлился прирост цен на хлебобулочные изделия, муку и макароны. Инфляция снизилась с 7,59% до 6,9%.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в марте повысился с 5,29% до 5,6% в годовом выражении. Наибольшее влияние на инфляцию оказал рост мировых цен на сырье.

Услуги в марте подорожали на 0,4 процентного пункта — до 2,4%. Основной причиной названо увеличение спроса на поездки и путешествия после снятия противоэпидемических ограничений и ослабление рубля в 2020 году. Подорожание авиабилетов объясняют ростом цен на керосин, увеличение аэропортовых сборов для выполнения санитарных требований. Многие международные направления отдыха еще остаются закрытыми, что сказывается на ценообразовании и статистике.