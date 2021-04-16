Хельсинки, , 09:01 — REGNUM Финляндия начала переговоры с Россией, темой которых является закупка российской вакцины от COVID-19 Sputnik V. Об этом сообщила финская газета Yle.

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Новость была объявлена министром здравоохранения Финляндии Кристой Киуру. О планах финского правительства было сообщено во время парламентского часа в Эдускунте 15 апреля, когда член депутат Гарри Харкимо задал вопрос Киуру о вакцине.

В своем ответе Киуру подчеркнула, что факт проведения переговоров не противоречит соглашению о совместных закупках ЕС, поскольку Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) еще не одобрило Sputnik V.