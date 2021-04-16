Джакарта, 16 апреля 2021, 08:58 — REGNUM Посол Саудовской Аравии в Индонезии надеется, что паломничество в Мекку состоится в 2021 году, несмотря на пандемию, сообщает CNN Indonesia.
Паломничество в 2021 году, вероятно, будет проведено с очень ограниченной квотой. По словам посла, Индонезия, скорее всего, получит квоту на совершение хаджа, паломничества в Мекку.
Желающие совершить хадж в этом году должны предварительно пройти вакцинацию против коронавируса.
Напомним, в 2020 году правительство Саудовской Аравии также разрешило мусульманам совершить хадж, но число паломников ограничили 1000 верующими.