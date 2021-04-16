Джакарта, , 08:58 — REGNUM Посол Саудовской Аравии в Индонезии надеется, что паломничество в Мекку состоится в 2021 году, несмотря на пандемию, сообщает CNN Indonesia.

Паломничество в 2021 году, вероятно, будет проведено с очень ограниченной квотой. По словам посла, Индонезия, скорее всего, получит квоту на совершение хаджа, паломничества в Мекку.

Желающие совершить хадж в этом году должны предварительно пройти вакцинацию против коронавируса.

Напомним, в 2020 году правительство Саудовской Аравии также разрешило мусульманам совершить хадж, но число паломников ограничили 1000 верующими.