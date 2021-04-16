Москва, , 09:00 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за минувшие сутки ликвидировали на территории России 56 лесных пожаров на общей площади 1132 га. Об этом 16 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 56 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1132 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Владимирской, Воронежской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Тюменской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областей, в Республиках Мордовия, Башкирия и Алтай, в Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, а также в Еврейской автономной области.

Также сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 10 лесных пожаров на общей площади 226 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 868 человек, 258 единицы техники и одно воздушное судно. На авиационном мониторинге задействовано 14 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новокузнецке, по данным МЧС РФ, с начала 2021 года зафиксировано уже 187 пожаров, погибло десять человек, из них один ребенок.