Горно-Алтайск, , 08:54 — REGNUM В Республике Алтай продлён срок приёма заявок для участия в программе «Земский учитель». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования и науки региона, всего в 2021 году открыто 12 вакансий.

В сельские школы требуются учителя по математике, физике и английскому языку. Вакансии открыты в школах Майминского, Усть-Коксинского, Чемальского, Онгудайского, Усть-Канского, Чойского, Шебалинского и Турочакского районов.

«В список вакантных должностей общеобразовательных организаций для проведения конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель» внесены изменения. Вместо Ильинской школы в программе будет принимать участие Шебалинская школа им. Л.В. Кокышева», — отметили в министерстве.

Как отмечается, приём заявок открыт до 26 апреля. Ранее предполагалось, что необходимое число желающих удастся набрать к 15 апреля.

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