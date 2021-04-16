Барнаул, , 08:53 — REGNUM В связи с новыми правилами назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от трех до семи лет включительно, которые начали действовать в России с 1 апреля 2021 года, в министерство социальной защиты Алтайского края поступило уже более 35 тысяч заявлений. Многим нуждающимся пришлось подавать их повторно из-за нерасторопности чиновников. Об этом пишет ИА «Банкфакс» со ссылкой на главу ведомства Наталью Оськину.

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По словам чиновницы, сказать точно, какое количество заявлений будет одобрено, пока сложно: среди обращений наверняка окажется немало тех, которые содержат технические ошибки или были поданы повторно.

Говоря о причинах массовых отказов, Оськина заявила, что новая форма заявления поступила в регион в ночь на 1 апреля, и её не успели внедрить оперативно. Поэтому те семьи, которые поспешили подать заявку прямо с утра, получили отказы — их попросили заполнить обновленную форму.

«Спешка не всегда важна и не на пользу. Кроме того, многие сами допустили ошибки: указали не ту дату рождения, неправильно написали фамилию и прочее. Хочу подчеркнуть, что это было не только в Алтайском крае, но и по всей России», — заявила чиновница. А на вопрос о том, помогут ли данные выплаты семьям в регионе преодолеть бедность ответила уклончиво: «Преодоление бедности — это понятие субъективное. Я могу гарантировать, что мы добьемся того, что каждая из нуждающихся семей достигнет определенного уровня дохода — то есть на каждого члена семьи будет приходиться сумма не ниже прожиточного минимума. Однако давать прогнозы о преодолении бедности я не берусь».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, жители которого получают самые низкие в Сибири зарплаты, часть продуктов первой необходимости за последний год подорожала на 70%. Все больше людей стали питаться в долг. Многие не могут позволить себе есть даже яйца как отдельное блюдо. Вместо натуральных продуктов покупают заменители.

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