Уфа, , 08:57 — REGNUM Два района Башкирии могут попасть в зону подтопления из-за сброса воды на Павловском водохранилище. Об этом 16 апреля сообщил первый заместитель председателя государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на брифинге в правительстве региона.

По его словам, работу данного водохранилища регулирует специальная рабочая группа. При этом увеличение сбросов воды является плановой работой. К концу дня 16 апреля уровень воды у г. Уфы может приблизиться к шести метрам: на этом уровне начинается подтопление участков дорог, отметил он.

Первов также подчеркнул, что в ближайшие время подъем уровня воды в реке Белая в Уфе сохранится. В зону подтопления также могут попасть Нуримановский и Иглинский районы.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за увеличения сбросов воды с Павловского водохранилища ожидается увеличение уровня воды реки Белая у города Уфы к 17 апреля 2021 г. до 630 см, а к 19 апреля — до 650−680 см.

«При таких уровнях отмечается выход воды на пойму и подтопление микрорайонов Кооперативная поляна и Нижегородка, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на некоторых участках дорог продлили ограничения из-за паводка.