Лиссабон, , 08:54 — REGNUM Решение о начале с 19 апреля третьего этапа смягчения мер ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, приняли власти Португалии. Об этом 16 апреля заявил португальский премьер-министр Антониу Кошта, его слова приводит издание Jornal de Negocios.

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«У нас есть основания для открытия магазинов, а также торговых центров независимо от их размера, но опять же мы должны соблюдать требования, установленные Главным управлением здравоохранения», — сказал он

Согласно этим мерам, с 19 апреля в Португалии снова начнут работать магазины и торговые центры, площадь которых составляет свыше 200 кв. метров.

При этом премьер-министр Португалии подчеркнул, что данные смягчения затронут большую часть страны, исключая 11 муниципалитетов. Также Кошта уточнил, что в семи из них будут сохранены действующие меры ограничений, а еще в четырёх они будут ужесточены из-за сложной эпидемиологической ситуации с SARS-CoV-2.

Отметим, на сегодняшний день на территории Португалии выявлено за весь период пандемии свыше 829 тыс. подтверждённых случаев заражения коронавирусом при почти 17 тыс. скончавшихся от COVID-19.