Сеул, 16 апреля 2021, 08:58 — REGNUM Рекомендацию гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлили до 16 мая из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
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В ведомстве отметили, что на продление рекомендации повлияло несколько факторов, среди которых сохраняющиеся ограничения на въезд во многих странах и ограничение авиасообщения.
Напомним, что правительство Южной Кореи впервые обнародовало ограничительную рекомендацию 23 марта 2020 года.
Согласно данным портала Worldometer, общее число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 139,7 млн человек.