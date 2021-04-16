Сеул, , 08:58 — REGNUM Рекомендацию гражданам Южной Кореи отменить или перенести поездки за границу продлили до 16 мая из-за ситуации с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

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В ведомстве отметили, что на продление рекомендации повлияло несколько факторов, среди которых сохраняющиеся ограничения на въезд во многих странах и ограничение авиасообщения.

Напомним, что правительство Южной Кореи впервые обнародовало ограничительную рекомендацию 23 марта 2020 года.

Согласно данным портала Worldometer, общее число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 139,7 млн человек.